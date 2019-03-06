Bakırköy Üniversitesi Projesi Hazır

Eğitim alanında birçok proje gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Umur, bu kapsamda Bakırköy Üniversitesi'ni açmak istediklerini belirtti.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde basın mensupları ve Bakırköy halkıyla bir araya geldi. 30 yıldan uzun süredir Bakırköy'de yaşadığını ve ilçenin tüm ihtiyaçlarını bildiğini söyleyen Umur, eğitim, kültür, sanat ve spor yatırımları, otopark çözümleri ve yeşil alan çalışmaları gibi birçok konuya değindi.

Eğitimin önemine değinen Umur, çocuklar ve gençler için birçok proje hayata geçireceklerini belirtti. Bakırköy Üniversitesi'ni açarak eğitim alanında büyük bir atılım yapmayı planladıklarını açıklayan Umur, ayrıca ilçedeki başarılı öğrencilere yurt dışı eğitimleri için bizzat destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler