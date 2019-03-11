Bakırköylüler, Çanakkale'de Şehitlerimizi Andı

"104. Yılında Çanakkale'ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz" etkinliğine binlerce Bakırköylü katılarak, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerimizi, müzeleri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, şehitlerimiz için dualar okudu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin yazılmasında Çanakkale Zaferlerinin çok büyük önemi olduğunu belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu daşu açıklamayı yaptı: "Bakırköy Belediyesi olarak amacımız geziye katılanlara sadece Çanakkale'yi göstermek değil, bu yerin önemini ve yaşananları anlamalarını sağlamaktır.

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından olmuştur. Çanakkale Kara Savaşınınunutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in," Sizi; vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan böyle insanları bu kadar mı tanıyorsunuz? Eğer siz onları tanımazsanız, geleceğinizi göremezsiniz. Hedefleri bilemezseniz." sözünden yola çıkarak, yaklaşık 253 bin şehidimiz,Mehmetçik'imizin anısına; ziyaretlerimize önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. "

Zaman zaman gözyaşları içerisinde tur rehberlerini anlatımlarını dinleyen Bakırköylüler de, geziyi düzenlediği için Bakırköy Belediyesi'ne ve Başkan Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler