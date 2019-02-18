Bakırköylüler, Çanakkale'ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyor

"104. Yılında Çanakkale'ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz" etkinliği 7 Mart-Perşembegünü gerçekleşecek.

Türk tarihinin yazılmasında Çanakkale Zaferlerinin çok büyük önemi olduğunu belirten Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: "Amacımız geziye katılanlara sadece Çanakkale'yi göstermek değil, bu yerin önemini ve yaşananları anlamalarını sağlamaktır.

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin de en önemli savaşlarından olmuştur. Dostlukla-Düşmanlığın, Nefretle-Sevginin, Neşe ile Hüznün bir araya gelip kaynaştığı yerlerdir. Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal'in," Sizi; vatanı için, milleti için, namusu için canını ortaya koyan böyle insanları bu kadar mı tanıyorsunuz? Eğer siz onları tanımazsanız, geleceğinizi göremezsiniz. Hedefleri bilemezseniz." sözünden yola çıkarak, yaklaşık 253 bin şehidimiz,Mehmetçik'imizin anısına; ziyaretlerimize devam edeceğiz. "

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu; geziyle ilgili kayıtların Cumhuriyet (Özgürlük ) Meydanı'nda bulunan belediye ek hizmet binası 1. kattaki Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde alınacağını, bilgi almak isteyen yurttaşların 414 96 88numaralı telefonu arayabileceğini ifade etti.

Başkan Kerimoğlu,kayıt yaptırmaya gelen Bakırköylülerin yanlarındanüfus cüzdan fotokopilerini bulundurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

7Mart-Perşembe günü 07.00'de hareket edilecek gezi içinkayıtlar başladı.

Kaynak: Bültenler