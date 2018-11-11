Bakışlardan Rahatsız Oldu, Bir Yılda 122 Kilo Verdi

11 Kasım 2018 Pazar 11:32



11 Kasım 2018 Pazar 11:32

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir yılda 122 kilo veren 22 yaşındaki genç, 212 kilodan 90 kiloya inmeyi başardı.Öğretmenler Mahallesi'nde oturan 22 yaşındaki Atakan Akagündüz, bir yılda 122 kilo verdi. Geçtiğimiz yıl 212 kilo olan Akagündüz, tam bir yıl önce verdiği kararla büyük bir başarıya imza attı ve 90 kiloya inmeyi başardı. Yemeği azaltan ve sürekli spor yapan genç adam bir yıl olmadan 90 kiloya düştü. Kilolu olduğu zamanlarda insanların bakışlarından rahatsız olduğunu anlatan Atakan Akagündüz, kilo verdikten sonra kendine güveni geldiğini anlatırken, azmettikten sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını söyledi.Daha önce yüksek olan tansiyonunun kilo verdikten sonra normale döndüğünü anlatan Akagündüz, "Yaşım 22. Ben bundan bir sene önce 212 kiloydum. Zaten hep iri bir çocuktum. 17-18 yaşımda bu kilo verme işlerini pek önemsemiyordum. Yaşım 22 olunca kilo verme aşamasına geldim. Bundan tam bir sene önce kilo verme kararı verdim. O zamanlar 212 kiloyu gördüm. Şu anda çok şükür yıl 2018 Kasım ayındayız. Ben de 90 kiloyum. Millete örnek olmak istedim. Bu kiloyu kendi irademle vermeye çalıştım. Hatta desinler ki bir Atakan vardı, bize umut oldu, örnek oldu, cesaret oldu. Kilo vermek babında. Kilo verince yaşam kalitem arttı. Her yere çıkabiliyorum. Özgüvenim geldi. Önceden dışarıya çıkamıyordum. İnsanlar hep bana bakıyor gibi geliyordu. Sıkı diyet yaptım, spor yaptım. Kilolarımı parklarda, spor merkezlerinde çalışarak verdim. Sıkı diyet yaptım. Kafamda bitirdim. En önemlisi bu işi kafanızda bitirmeniz. Eğer zayıflamayı düşünüyorsanız az yiyin. Porsiyonlarınızı küçültün. Yani sıkı bir diyet yapın. Aslında olmayacak bir şey yoktur. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır diyorum" dedi.Oğlunun kilo vermesine çok sevindiğini anlatan anne Nesrin Akagündüz de, "Atakan, 2017'de tartıya bindiği zaman 212 kilo geldi. Vermiş olduğu mücadeleyle ameliyatsız şu anda tam 90 kiloya düştü. Gerçi kolay olmadı. Çok mücadele verdi. Ama şu anda çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Eskiden Atakan'ın hayatından gerçekten çok endişe ediyordum bir anne olarak. Çok üzülüyorduk. Fakat şimdi, Atakan'ın vermiş olduğu mücadele ile gerçekten çok mutluyuz. Görenler Atakan'ı tanıyamıyorlar" dedi. - BALIKESİR