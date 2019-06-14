14.06.2019 14:11
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BAKKA çalışanlarına takım çalışması eğitimi

BAKKA çalışanlarına takım çalışması eğitimi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) personeli, 2019 yılı eğitim planı kapsamında Outdoor-Indoor Takım Çalışması eğitimi aldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) personeli, 2019 yılı eğitim planı kapsamında Outdoor-Indoor Takım Çalışması eğitimi aldı.

Tüm ajans personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Takım Çalışması Eğitmeni Selami Kaplan, herkesin becerilerini kullanarak hedefleri doğrultusunda motive olmaları, grup içi dinamikleri ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirip takım ruhu yaratarak sinerji oluşturmaları gibi konularda bilgiler aktardı. BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, takım çalışmasının ve motivasyonun önemine değinerek, "Ajansımız çalışanlarımız çok değerli ve yetenekli kişilerden oluşuyor. Zaman zaman motivasyonumuzun düştüğü oluyor. Bu tür eğitimlerle kendimizi yenilemiş oluyoruz. Ayrıca hangi alanda olursa olsun takım çalışması çok önemli. Hiçbir başarı tek başına kazanılmaz. Hocamız Selami Bey hakikaten alanında çok iyi biri. Arkadaşlarımızın da memnun kaldığını görmek bizi mutlu ediyor. Ajans olarak bu ve bunun gibi eğitimlerimize devam ederek bölgemiz adına daha başarılı hizmetler vereceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Eğitim, takım oyunları ve grup çalışmalarıyla desteklenerek devam etti. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Ajans, Batı Karadeniz, Güncel

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