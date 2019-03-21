Bakka'dan "Çelik Kümelenme Çalışması"

Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) başlatmış olduğu çelik kümelenme çalışmasının Karabük
ayağı yapıldı. Safranbolu
ilçesinde bir otelde Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan çalışmada, Türkiye
'nin en büyük entegre demir-çelik üreticilerinden Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) gibi uzun mamul demir-çelik kuruluşları ile bunları besleyen ve bunlara bağlı gelişen sanayi işletmelerinin yoğunlukla yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesinde, bu kurum ve kuruluşların rekabet avantajını güçlendirmek, bir arada olmanın getirdiği faydalardan en üst düzeyde yararlanmak, kümelenme konusundaki farkındalığını arttırmak, yeni pazarlara erişimini sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimine yöneltmek, bu kapsamda yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak amaçlanıyor.
Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Çok güzel görüşler ortaya çıktı. Bu bölge kümelenmeye çok hazır bir bölge. Tamamı neredeyse çelik sektörü ile alakalı. Zonguldak
, Bartın
ve Karabük'ü entegre etmek lazım. Olumlu düşünen arkadaşlarımızın öncülüğü ile birlikteliğimizi sağlayıp, bölgeyi kümelenme konusunda belli aşamaya getireceğimize inanıyorum. Dayanışma içerisinde olursa güzel sonuçlar elde ederiz. Bu çalışmaları olumlu buluyorum." dedi.
Safranbolu, Batı Karadeniz, Karabük, Güncel
Kaynak: AA