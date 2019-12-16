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BAKKA'dan KARDEMİR'e teknik gezi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş (KARDEMİR) teknik gezi düzenlendi.

16.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:22BAKKA'dan KARDEMİR'e teknik gezi
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Demir ve Çelik Fabrikalarına A.Ş (KARDEMİR) teknik gezi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2019 yılı için belirlediği Mesleki Eğitim teması faaliyetleri kapsamında BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Oflaz, Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik, Kimya ve Sıhhi Tesisat Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla KARDEMİR'e teknik gezi düzenlendi.

Teknik gezi kapsamında KARDEMİR içindeki bölümler ziyaret edilerek öğrencilerin çelik üretimine yönelik aşamaları görmeleri sağlandı. Öğrenciler, ilgili bölümlerde yer alan yetkililere sorular yönelterek süreçleri yerinde öğrenme şansını yakaladı. - KARABÜK

Batı Karadeniz, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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