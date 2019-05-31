BAKKA'nın desteklediği projelerin açılışları yapıldı

Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen "Yenilikçi, Araştıran ve Üreten Gençler Yetişiyor", "Bakiler Kadınları Üretiyor Ahşap El Sanatları Hayat Buluyor", "Altın Eller Pestil Üretiyor, Bölge Ekonomisi Canlanıyor" projelerinin açılışları yapıldı.
Açılış törenine Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
, Gökçebey
Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt
, Gökçebey Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karademir, BAKKA Genel Sekreter
Vekili Elif Acar, Zonguldak
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş
ve daire amirleri katıldı.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, açılışları yapılan projelerin sürdürülebilir olmasını vurgulayarak, yapılması gerekenler noktasında destek olacaklarını ifade etti.
Yapılan açılışların adından heyet, 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı'nın desteklemiş olduğu ve çalışmalarına başlanan Süzek Kanyonu Macera Parkurunu inceledi.
Zonguldak Valisi Bektaş
, bölgeyle ilgili yetkililerden ayrıntılı bilgiler aldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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