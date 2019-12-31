Haberler » Güncel » BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı - Haber

BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:49 BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı son toplantısı BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Vevkili Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılı çalışma programı sürecine ilişkin hususlarının görüşülmesinin ardından yönetim kurulu toplantısı sona erdi. - BARTIN

Batı Karadeniz, Sinan Güner, Bartın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00   Ankara-sağlık bakanı fahrettin koca soruları yanıtladı - Haber
17:00   İçişleri Bakanlığı 2019 bilançosunu açıkladı Açıklaması - Haber
17:00   Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Akademisyenler ile buluştu - Haber
17:00   Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Haber
16:55   Efeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladı - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
31.12.2019 17:03:17