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BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.

31.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:02 BAKKA'nın son toplantısı Bartın'da yapıldı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında Bartın'da yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı son toplantısı BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bartın Valiliği Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Yönetim Kurulu Başkan Vevkili Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Üyeleri Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz ile ajans uzmanları katıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı faaliyetleri ile 2020 yılı çalışma programı sürecine ilişkin hususlarının görüşülmesinin ardından yönetim kurulu toplantısı sona erdi. - BARTIN

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Kaynak: İHA

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