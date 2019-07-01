01.07.2019 16:30
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BAKKA Teknik destekli eğitimler tamamlandı

BAKKA Teknik destekli eğitimler tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca BAKKA destekli eğitim programları tamamlandı.

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafınca BAKKA destekli eğitim programları tamamlandı. Eğitimler 24 ve 28 Haziran tarihleri arasında, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğünde "Nakış İşlemeciliği Teknolojileri Eğitimi" Dr.Oktay Aksoy koordinatörlüğünde İstanbul Janome Demirbilek Makine San.Tic.Ltd.Şti.'nden eğitmen Figen İkizkaya tarafından, Çaycuma TSO Fen Lisesinde " Oyun Tabanlı Öğrenme ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Eğitici Eğitimi" öğretmen Zeynep Sağlam koordinatörlüğünde Dr. Yavuz Samur tarafından, Çaycuma Kültür Merkezinde "Gelecek STEM ile Gelecek Eğitimi" öğretmen Mehtap Özüdoğru koordinatörlüğünde Doç.Dr. Muzaffer Özdemir ve Doç.Dr. Betül Timur tarafından verildi.

Son olarak Çaycuma TSO Fen Lisesinde "Oyun Tabanlı Öğrenme ve Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları Eğitici Eğitimi"nin sertifikaları da dağıtıldı. Sertifikalar İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Programın Eğitmeni Dr. Yavuz Samur tarafından eğitime katılanlara verildi.

Baş, eğitimde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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