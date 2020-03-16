Bakkalda çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Malatya'nın Darende ilçesinde bir bakkalda çıkan yangında birçok ürün kullanılamaz hale geldi.
16.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:35
Malatya 'nın Darende ilçesinde bir bakkalda çıkan yangında birçok ürün kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Aşağı Ulupınar mahallesinde eski belediye binası altında bulunan bir bakkalda gece 03,15 saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede dün dükkanı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın çevrem iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan ürünler yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın büyük olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Edinilen bilgiye göre Darende ilçesi Aşağı Ulupınar mahallesinde eski belediye binası altında bulunan bir bakkalda gece 03,15 saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede dün dükkanı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın çevrem iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan ürünler yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın büyük olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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