Bakkaldan Çalınan Malzemeler Komşunun Samanlığında Bulundu

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde bir bakkaldan çalınan malzemeler, dükkan sahibinin komşusunun samanlığında ele geçirildi. Çamköy
Mahallesi'nde M.Ç'ye ait bir bakkal dükkanından hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, alkollü içecekler ve sigaraların çalındığını tespit eden ekipler, bakkala yakın konumdaki O.G'nin adresinde arama yaptı.
Yapılan aramada, samanlık olarak kullanılan bir depoda bakkaldan çalınan 1 litrelik 25 şişe alkol ve 8 paket sigara bulundu.
Jandarmadaki ifadesinde hırsızlık yaptığını itiraf eden O.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çamköy,Germencik,Aydın
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:28