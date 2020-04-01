Bakkaldan ilginç koronavirüs önlemi

BATMAN'ın Sason ilçesinde Hanifi Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle bakkalına alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor.

Türkiye 'de koronavirüs salgınına yönelik, bir yandan yetkililer önlem almaya devam ederken, vatandaşlar da kendileri için birtakım önlemler alıyor. Batman 'ın Sason ilçesinde bakkal Hanifi Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor.

Aykut Ozan Mahallesi'ndeki Yıldırım'ın bakkalına gelen müşteriler, alınan tedbirden memnun olduklarını belirterek, koronavirüs önlemlerinin her alanda uygulanması gerektiğini söyledi. Bakkal Yıldırım, hem kendisinin, hem de müşterilerinin sağlığını düşünerek böyle bir tedbir aldığını belirterek, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum. Gerekirse eldiven ve maske de kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA