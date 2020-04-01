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BAKKALDAN İLGİNÇ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

BATMAN'ın Sason ilçesinde Hanifi Yıldırım, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bakkalında önlemler aldı.

01.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:40
BAKKALDAN İLGİNÇ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
BATMAN'ın Sason ilçesinde Hanifi Yıldırım, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bakkalında önlemler aldı. Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor. Hem kendi sağlığı hem de ilçe sakinlerinin sağlığını düşündüğü için böyle bir uygulama başlattığını anlatan Yıldırım, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi.
Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından her geçen gün yeni tedbirlerin alınmasına beraberinde getirdi. Batman 'ın Sason ilçesinde bakkal Hanifi Yıldırım, koronavirüs önlemi için ilginç bir yöntemi uygulamaya başladı. Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor.
Aykut Ozan Mahallesi'ndeki Yıldırım'ın bakkalına gelen müşteriler, ilginç önlemden memnun olduklarını ifade ederek, koronavirüs tedbirlerinin her alanda uygulanması gerektiğini söyledi. Bakkal Yıldırım, alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle almasıyla hem kendi sağlı hem de ilçe sakinlerinin sağlığını düşünerek hayata geçirdiğini belirterek, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum. Gerekirse eldiven ve maske de kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Hanifi Yıldırım, Batman, Sason, Güncel
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