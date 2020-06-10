Bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti.

10.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:11
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, E.Ü, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali Toksöz'ün Akevler Mahallesi Ayşe Fitnat Hanım Caddesi'nde işlettiği bakkala gitti.
İkili arasında çıkan tartışma sonrası E.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla Toksöz'e ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Toksöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın zanlısı E.Ü. gözaltına alındı.
Öte yandan, hayatını kaybeden Toksöz'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bakkalı silahla öldüren zanlı gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Antakya, Hatay, Güncel, Haber

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