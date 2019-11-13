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Bakkallar Odası'ndan kaçak tütün satışına tepki

Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, kaçak sarma tütün satışının dürüst esnafı kazancından ettiğini belirterek, "Kaçak sigaradaki ceza artışı esnafı sevindirdi.

13.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45Bakkallar Odası'ndan kaçak tütün satışına tepki
Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs, kaçak sarma tütün satışının dürüst esnafı kazancından ettiğini belirterek, "Kaçak sigaradaki ceza artışı esnafı sevindirdi. Caydırıcı cezalar yasa dışı açık tütün satanlar için de getirilmeli" dedi.

Kaçak sarma tütün başta ve olmak üzere birçok ilçede kaldırımlarda ve otomobillerin bagajlarında rahatlıkla bulunuyor. İçinde ne olduğu bilinmeyen birçok zararlı maddenin bulunduğu sarma tütün, fiyatının ulaşılır olması nedeniyle gençleri de kötü alışkanlıklara sevk ediyor. 18 yaşını doldurmayan öğrenciler, Bursa'nın birçok noktasında sarma tütüne kolaylıkla ulaşabiliyor.

Yasadışı açık tütün ticaretindeki artışa dikkat çeken Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs "Kaçak sarma tütün ticareti şehrimizde de geçen yıldan bu yana çok arttı. Bu da dürüst esnafı kazancından ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yüksek vergi ve fiyat artışları sonrası kaçak sigara ticaretinin çok yükseldiği görülüyordu. Hatta 2014 yılında tiryakilerin tükettiği her 5 sigaradan biri kaçak olduğu tahmin ediliyordu, bu da ülke ekonomisine ciddi zararlar veriyordu. Ancak güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucunda bu oran her 100 sigaradan birine kadar inmişti. Düşüşte özellikle hapis cezası da olan caydırıcı cezalar etkili oldu. Dürüst esnafı zora sokan yasa dışı açık tütün satışı için de aynı cezaların getirilmesi gerekiyor" dedi. - BURSA

Yıldırım, Kestel, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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