Haberler» Güncel» Haber

Bakkallar Odasından üyelere kırtasiye yardımı

Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi oda üyelerinin çocuklarına kırtasiye seti hediye etti.

05.09.2019 16:24 Bakkallar Odasından üyelere kırtasiye yardımı
Balıkesir Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 2019-2020 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak ihtiyaç sahibi oda üyelerinin çocuklarına kırtasiye seti hediye etti.
Oda Başkanı Hasan Yançıl, yaptığı açıklamada, her yıl okula başlayan öğrencilerin mutluluklarını paylaştıklarını belirtti.
Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Yançıl, "Çocuklarımıza tavsiyemiz; merhametli, vicdanlı, ahlaklı, doğru, dürüst, çalışkan ve iyi birer evlat olmaları. Allah hepsinin yolunu ve bahtını açık eylesin. Çocuklarımız yalan söylememeli, öğretmenlerini çok sevmeli, ailelerine sevgi ve saygıda kusur etmemeliler." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:04   Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
21:03   Devrilen kamyonetin uçuruma yuvarlanmasını kiraz ağacı engelledi
21:02   Elektronik çek yasasına oda ve sendikalardan destek geldi
21:02   Birinci sınıf öğrencileri, şehir turu ve mehteranla okula "Merhaba" dedi
21:01   Kılıçdaroğlu, han belediyesi önünde konuştu
21:00   Akü hırsızları yakalandı
21:00   Traktörün altında kalan sürücü öldü