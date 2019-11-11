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Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçak: "Sigara zammı tiryakileri kaçak tütüne itiyor"

Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Atilla Koçak, sigaraya gelen zamların tiryakileri yeni yöntemler aramaya ittiğini belirtti.

11.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:35Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Koçak:
Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Atilla , sigaraya gelen zamların tiryakileri yeni yöntemler aramaya ittiğini belirtti.

Antalya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Atilla Koçak, sigaraya gelen zamların ardından piyasadaki en ucuz ortalama bir paket sigaranın fiyatının 15 liraya yükselmesinin tiryakileri yeni yöntemler aramaya ittiğini belirtti. Kamuoyunda "kaçak tütün" olarak bilinen sarmalık kıyılmış tütünü satmanın yasal olmadığını aktaran Koçak, "Bu tür dükkanlarda yasal bandrolü olmayan tütünleri satmak ağır cezai yaptırımları beraberinde getiriyor. Ancak ne işletmeciler ne de tütün tiryakileri vazgeçmiyor. Yetkililer bu tür dükkanların sahiplerinin başvuru sırasında hediyelik eşya, züccaciye işletmesi gibi başvurularını yaptığını ve bu iş kolları üzerinden ruhsat ve vergi levhası çıkardıklarını belirtiyor" şeklinde konuştu.

"Açık tütün satışı 400 civarında"

Türkiye genelinde 176 bin belgeli tütün mamulü satıcısı olduğunu söyleyen Başkan Koçak, Antalya genelinde ise 7 bin 400 belgeli tütün mamulü satıcısının olduğunu ve bu kişilerin vergisini algısını ödeyerek bu işi yaptığını belirtti. Konuyla ilgili endişelerini dile getiren Koçak, "Kontrolsüz satılan tütünün içinde zararlı maddelerin bulunduğu biliniyor. İnsan sağlığıyla adeta alay eden sarma tütüncülerin sayısı sadece Antalyamızda değil ülkemizin her bir köşesinde gün geçtikçe artıyor. Türkiye de açık tütün satışı yapan işyerleri son 3 yılda 3 katına çıkmıştır. Antalyamızda bu sayı 400 civarındadır. Bu durum tabi ki de dürüst vergisini harcını ödeyen esnafı zor durumda bırakmaktadır" dedi.

Sarmalık tütün kadar bandrolsüz, yurda kaçak yollarla sokulan sigaranın da bulunduğuna dikkat çeken Koçak, "Gerek vatandaşın gerekse dürüst bakkal, bayi ve büfeci esnaflarımızın bu tür kaçak sigara satışı yapılan yerleri Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar hattına ücretsiz olarak ihbar etmeleri yönünde uyarıda bulundu. - ANTALYA

Antalya, Koçak, Güncel

Kaynak: İHA

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