Haberler» Yerel» Haber

Baklan Belediye Başkanı Karaçolak: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"

Baklan Belediye Başkanı Karaçolak: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"DENİZLİ - Denizli'de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan'da büyük panik yaşandı.

08.08.2019 17:58
Baklan Belediye Başkanı Karaçolak:
Baklan Belediye Başkanı Karaçolak: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"
DENİZLİ - Denizli'de birbiri ardına gelen depremlerde merkez üssü sayılan ilçelerden biri olan Baklan'da büyük panik yaşandı. Deprem sonrası açıklama yapan Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak ilçede herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığını belirtti.
Baklan Belediye Başkanı İsa Karaçolak İHA'ya yaptığı açıklamada, "Henüz resmi bir açıklamamız yok ama tabi deprem kuşağında bulunuyoruz. Zaman zaman da yaşanıyor. Ama şükürler olsun ciddi manada bir hasarımız yok. Herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Vatandaşlarımız başta bir panik yaşadılar ama şu an her şey yolunda. Maddi hasar da söz konu değil" şeklinde konuştu.

İsa Karaçolak, Denizli, Baklan, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
18:43   Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yerle bir oldu
17:58   Baklan Belediye Başkanı Karaçolak: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"
17:48   Bozkurt'ta meydana gelen deprem yaşlı kadının evinde büyük hasar oluşturdu
17:26   Ayvalık'ta Büyükşehir'den '2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı'
17:17   Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
17:05   Denizli depremi Kula'da da paniğe neden oldu
16:21   Bitlis'te Robotik Kodlama Atölyesi açıldı