Baklava Kralı Hacı Sayid Konkordato İstedi

Burhan Dinçerler ve Mehmet Dinçerler tarafından 1983 yılında ilk dükkanı açılan Hacı Sayid baklavaları için konkordato davası açıldı.

Hacı Sayid Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş, 70 şubeli Gloria Jean's'in bağlı olduğu Grup Dnc Gıda San. ve Tic. Aş ve Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri ile bu şirketlerin sahipleri Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler adına konkordato davası Bakırköy Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

1 Mart'ta açılan davada, şirketlerin mali darboğaza girdiği, konkordato kararı verilmesi halinde yeniden etkin şekilde faaliyetlerin sürdürülebileceği kaydedildi.

MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, davacı şirket ve kişilere yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Mahkemenin verdiği 6 Mart tarihli tedbir kararı ile davacılara yönelik bir icra takibi yapılamayacak.

1968 yılından beri baklava sektöründe işçi olarak çalışan Burhan ve Mehmet Dinçerler kardeşler, 1983 yılında ilk dükkanlarını açtı. Şirinevler'de acılan 20 metrekarelik ilk dükkanda işlerini büyüten aile, sektörün önemli markalarından biri oldu. Çok sevdikleri ve saygı duydukları büyük dedelerine ithafen dükkana onun adını verdiler.