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Baklava satışı yapan işletmelere denetim

Gaziantep baklavası satışı yapan işletmelerin vatandaşa baklava satarken kutuların darasını alıp almadıkları konusunun kontrolüne yönelik çalışma doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

07.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:38 Baklava satışı yapan işletmelere denetim
baklavası satışı yapan işletmelerin vatandaşa baklava satarken kutuların darasını alıp almadıkları konusunun kontrolüne yönelik çalışma doğrultusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

40 kişilik gıda denetim ekibi ile 110 satış yerine eş zamanlı yapılan denetimlerde ilgili mevzuata ve talimatlara aykırı şekilde karton kutuları vatandaşa baklava olarak satış yaptığı tespit edilen 20 işletme hakkında idari yaptırım süreci başlatıldı. Ayrıca işletmelerde yapılan denetimlerde firmaların teknik ve hijyenik şartlarındaki eksiklikler noktasında Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada vatandaşlardan açıkta, etiketsiz bir şekilde satılan her türlü üründen uzak durmaları, şüphe duydukları her durumda Alo 174 hattına ihbarda bulunmaları istendi. Gıda denetim ve kontrol hizmetleri ile gıda işletmelerinin kayıt altına alınması ve onay işlemleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile düzenleniyor. Bu kapsamda gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunmasına yönelik tüm denetim, kontrol, numune alma ve gereken durumlarda idari yaptırım uygulama yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında bulunuyor. Şu anda gıda iş ve işlemleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli 76 Gıda Kontrolörü ve 15 araçla yapılıyor. Yapılan iş ve işlemler Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi isimli web tabanlı yazılım programına kaydediliyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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