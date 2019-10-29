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Baklava ustalarından Cumhuriyet Bayramına özel Mehmetçiğe ay yıldızlı baklava

Baklava ustalarından Cumhuriyet Bayramına özel Mehmetçiğe ay yıldızlı baklavaMARDİN - Mardin'de baklava ustaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Mehmetçiğe ay yıldızlı baklava yaptı.

29.10.2019 10:06
Baklava ustalarından Cumhuriyet Bayramına özel Mehmetçiğe ay yıldızlı baklava
MARDİN - Mardin'de baklava ustaları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Mehmetçiğe ay yıldızlı baklava yaptı. Uzun uğraşlar sonucu hazırlanan iki tepsi baklava Mehmetçiğe ikram edilecek.
Mardin'in Artuklu ilçesinde baklava ustaları olan İbrahim Çelik ve ortağı Necmettin Çelik, kentte vatani görevini yapan Mehmetçiğe jest yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle iki usta, Mehmetçiğe ikram etmek için ay yıldızlı baklava yaptı. Birer tepside kırmızı zemin üzerinde beyaz ay yıldız yine beyaz zemin üzerinde kırmızı renkte ay yıldızlı baklava yapan ustaların tatlıları, lezzeti kadar görüntüsüyle de merak uyandırdı. Özenle hazırlanan baklava tepsileri Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçiğe ikram edilecek.
Mehmetçiğe Türk bayraklı baklava yaptıklarını anlatan ustalardan İbrahim Çelik, "Burada baklava işiyle uğraşıyoruz. Mehmetçiğe Türk bayrağı baklava yaptık. Hereksin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Herkese hayırlı olsun, afiyet şifa ile yesinler inşallah" dedi.
Baklava ustası Necmettin Çelik de, askerler için Cumhuriyet Bayramı nedeni ile ay yıldızlı baklava yaptıklarını söyledi.
İşletme çalışanlarında Şeyhmus Abukan ise, "Bu güzel ve anlamlı günde Mehmetçiklerimizin yanında olmak amacıyla, onları desteklemek için onlara özgü bir baklava çeşidi çıkardık" diye konuştu.
Baklava ustalarından Cumhuriyet Bayramına özel Mehmetçiğe ay yıldızlı baklava

29 ekim cumhuriyet bayramı, İbrahim Çelik, Artuklu, Mardin, Genel

Kaynak: İHA


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