Baklava ustalarından Mehmetçik'e 'ay yıldızlı' baklava

Mardin'in Artuklu ilçesinde baklava ustaları olan İbrahim Çelik ve ortağı Necmettin Çelik, kentte vatani görevini yapan Mehmetçik'e jest yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle iki usta, Mehmetçik'e ikram etmek için ay yıldızlı baklava yaptı. Birer tepside kırmızı zemin üzerinde beyaz ay yıldız yine beyaz zemin üzerinde kırmızı renkte ay yıldızlı baklava yapan ustaların tatlıları, lezzeti kadar görüntüsüyle de merak uyandırdı. Özenle hazırlanan baklava tepsileri Mardin'de vatani görevini yapan Mehmetçik'e ikram edilecek.

"AFİYETLE YESİNLER İNŞALLAH"

Mehmetçik'e Türk bayraklı baklava yaptıklarını anlatan ustalardan İbrahim Çelik, "Burada baklava işiyle uğraşıyoruz. Mehmetçik'e Türk bayrağı baklava yaptık. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Herkese hayırlı olsun, afiyet şifa ile yesinler inşallah" dedi.

"DESTEKLEMEK İÇİN ONLARA ÖZGÜ BAKLAVA ÇIKARDIK"

Baklava ustası Necmettin Çelik de askerler için Cumhuriyet Bayramı nedeni ile ay yıldızlı baklava yaptıklarını söyledi. İşletme çalışanlarında Şeyhmus Abukan ise, "Bu güzel ve anlamlı günde Mehmetçiklerimizin yanında olmak amacıyla, onları desteklemek için onlara özgü bir baklava çeşidi çıkardık" diye konuştu.