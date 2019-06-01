Baklava, yine Ramazan Bayramı'nın gözdesi

RAMAZAN Bayramı için en çok tercih edilen tatlılardan biri yine geleneksel lezzet baklava oldu. Bayram ziyaretleri sırasında baklava yoğun ilgi görürken, İzmirli tatlıcı Veysel Murat, görüntüsü incire benzediği için incir baklava adı verilen, kaymak ve fıstıklı baklavanın da hafif olması nedeniyle sıklıkla tüketildiğini belirtti.İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Murat, Ramazan Bayramı'nda klasik olarak en çok cevizli ve fıstıklı baklavanın satıldığını dile getirdi. Şöbiyet, dürüm dolama ve ev baklavası gibi tatlı çeşitlerinin olduğunu belirten Murat, yaklaşık 1.5 yıl önce üretmeye başladıkları incir baklavanın da çok beğenildiğini ifade etti. Murat, "İncir baklava adıyla satışa sunduğumuz tatlımız istiridye kabuğuna benziyor. İçinde kaymak ve fıstık var. Çok hafif olduğu için seviliyor" dedi. Ramazan ayında oruç tutanların genelde güllacı tercih ettiğini vurgulayan Murat, "Baklavanın azı karar, ortası yarar, çoğu zarar. Her şeyin çoğu zarar olduğu gibi baklavanın da fazlası sağlığa olumsuz etki edebilir" dedi.EV BAKLAVASININ KİLOSU 60, FISTIKLI BAKLAVA 80 TLTatlı fiyatlarının yaklaşık 2 aydır aynı seyrettiğine dikkat çeken Veysel Murat, "Ev baklavası kilogramı 60, cevizli 60, fıstıklı 80, şöbiyet 87, fıstık dürüm 96, dolama 130, incir baklava ise 100 lira olarak satılıyor. Güllacın kilosu ise 40 lira. Bayramda çikolata ve şeker olarak hediye almak isteyenler de var. El yapımı madlen çikolata ve drajelerimiz var. Hazır paketler de bayramda hediyelik olarak tercih ediliyor. 900 gram madlen çikolata 62 lira" dedi.'BAKLAVAYI TADARAK ALIN'Bayramda tatlı alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgi veren Veysel Murat sözlerini şöyle noktaladı: "Tatlı alacak olanlar, her zaman güvendikleri ve sürekli alışveriş ettikleri yeri tercih etsinler. Tadarak almaları gerekir. Ancak tadarak tazeliğini test edebilirler. Bayramlarda birçok firma merdiven altı üretim yapıp piyasaya sürebiliyor."

Kaynak: DHA

- İzmir