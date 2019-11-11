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Baklavacılara ucuz tepsi şoku

- Baklavacılara ucuz tepsi şoku sosyal medyada ucuz tepsi arayan 50 baklava ustası ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldıGAZİANTEP - Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki 50 baklava ustası, sosyal medyadaki ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı.

11.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:12
- Baklavacılara ucuz tepsi şoku
sosyal medyada ucuz tepsi arayan 50 baklava ustası ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı
GAZİANTEP - Aralarında Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı genelindeki 50 baklava ustası, sosyal medyadaki ucuz tepsi ilanı ile dolandırıldı.
Baklava imalatında kullanılan tepsi, fırın, hamur açma gibi makineleri sosyal medya üzerinden verilen uygun fiyat ilanları ile baklava ustaları dolandırılıyor. Gaziantepli baklava ustalarının da yer aldığı Türkiye genelindeki yaklaşık 50 usta, uygun fiyatlarda tepsi ve mutfak araç gereçleri almak isterken dolandırıcıların hedefi oldu.
19 yıldır baklava ustalığını yapan Mehmet Cihan , sosyal dolandırıcıların daha uygun maliyetle baklava imalatı yapan baklavacıları hedef aldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Çetinkaya, kendisinin sosyal medya üzerinden görüştüğü İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi illerinden yaklaşık 50 baklava ustasının dolandırıldığını belirterek, "Ucuz tepsi gibi baklava imalatında ve satışında kullanılan malzemelerin ilanını veriyorlar. Piyasa değerinin çok altında rakamlar olduğu için tabi tüm meslektaşlarımızın dikkatini çekiyor. Özellikle Yasin Y. isimli hesaptan verilen ilanlarla baklavacılar kandırılıyor. Baklava ustaları almak istediği malın parasını yatırmasına rağmen sipariş ettiği tepsi yada diğer makine veya teçhizatı göndermiyorlar. Şuanda benim bildiğim 50 kadar mağdur baklava ustası var. Belki de sayı daha fazladır. Beni de dolandırıyorlardı, biraz araştırınca dolandırıcı olduklarını anladım. Bu tür ucuz ilanlara itibar etmeyin" diye konuştu. Çetinkaya bazı mağdurların bulunduğu illerdeki savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu, henüz yakalanamayan dolandırıcıların ucuz ilanlarla baklava ustalarını dolandırmaya devam ettiklerini belirtti.
Öte yandan sosyal medyada bir çok platform tarafından şahsın isim ve telefon numaralarını paylaşılarak, dolandırıcı olduğu yönünde sosyal medya kullanıcılarına uyarılar yapılıyor.
Baklavacılara ucuz tepsi şoku

Çetinkaya, Gaziantep, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA


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