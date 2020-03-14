Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir.
14.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:59
Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Abdullah Özdemir, Ekonomi
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