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Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir.

14.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:59
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Marketlerde fazla talepten dolayı, geçici ve o anlık azalma olmuş olabilir. İnsanlar, bakliyat ve makarnaya yöneldi ancak bunlar stoklarda misliyle var" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Abdullah Özdemir, Ekonomi

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