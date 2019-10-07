Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı.

07.10.2019 20:10
Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Olay Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kanatlı caddesi cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. isimli zanlı ilk önce kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi bu süre zarfında kuyumcuyu oyalayan 25 yaşındaki hırsız ani bir hareketle kuyumcudan bir takı seti içerisindeki parçalardan biri olan kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda Kırıkhan ilçe emniyet müdürlüğü asayiş büro ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Bakmak için aldığı altın kolyeyi böyle kaçırdı... Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:46 Yaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldı
01:44 Pakistanlı şahsı kaçırıp 15 bin Euro fidye isteyen şahıslar yakalandı
01:38 Rize'de dün yaşanan şiddetli yağış sonrası selin yaraları sarılıyor
01:36 DENEME
00:57 Metan gazı paniğinin yaşandığı köyde giriş yasağı kalktı
00:56 Batman'da askerlerin dikkati faciayı önlendi
00:49 Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti