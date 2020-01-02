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Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü

Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın vefat eden ağabeyi Tekin Koçan, son yolculuğuna uğurladı.

02.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:11 Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Koçan'ın acı günü

'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın vefat eden ağabeyi Tekin Koçan, son yolculuğuna uğurladı.

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde vefat eden 61 yaşındaki Tekin Koçan için Bayraktar köyü camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Koçan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.


Hüsamettin Koçan, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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