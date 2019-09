Baksı Müzesi'nde ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor"Bu bölgeyi Türkiye 'nin en dinamik kültür merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz"BAYBURT - Müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, "Daha önce buraya gelen ziyaretçi organize bir ziyaretçiydi. Bu sene bir çeşitlilik oluştu. Yani her bölgeden, her konumdan insanlar Baksı'yı ziyaret edebildiler. Çok yoğun bir Bayburtlu gurbetçi ziyareti vardı. O açıdan izleyici giderek çeşitleniyor."Bayburt'un merkezine 45 kilometre mesafedeki Bayraktar (Baksı) köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan ve sanatseverlere kapılarını 2010'da açan müze Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındırıyor.2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017 yılı "Kültür ve Sanat Kurumu" gibi birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen müzenin özellikle bu yıl her bölgeden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileriyle izleyici profili de çeşitlilik kazandı.Müzenin kurucusu ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bu sezon Baksı'ya toplamda 22 bin dolayında ziyaretçinin geleceğini söyledi.Önceki senelere göre ziyaretçi profilinde çeşitlilik olduğuna işaret eden Koçan, "Daha önce buraya gelen ziyaretçi organize bir ziyaretçiydi. Bu sene bir çeşitlilik oluştu. Yani her bölgeden, her konumdan insanlar Baksı'yı ziyaret edebildiler. Çok yoğun bir Bayburtlu gurbetçi ziyareti vardı. O açıdan izleyici giderek çeşitleniyor. Mesela bu ay ve önümüzdeki ay bütün tesis hemen hemen dolu. Onun içinde bu sezonları ölçtüğümüz zaman 22 bin dolayında bir izleyici gelecek. Aslında bizim konserlerimiz vardı bunları sezonunda getirseydik 30 bine rahatlıkla çıkacaktı. O açıdan bizim buradaki izleyici sayımız giderek artıyor. Tabi bunun artmasının sebebi burada çok kaliteli etkinlikler yapmamız ve Baksı, Bayburt imajını çok kontrollü ve çok iyi bir stratejiyle yönetiyor olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum" dedi."Nuri Bilge Ceylan'ın yapıtlarını burada sergilemek çok önemli bir şeydi"Baksı Müzesi'nin çok önemli sergilere ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekleyen Koçan: "Bu yaz burada Nuri Bilge Ceylan sergisi vardı. Nuri Bilge Ceylan dünyaca çok iyi bilinen sinemacı ve çok önemli bir fotoğrafçı. Onun yapıtlarını burada sergilemek çok önemli bir şeydi. İzleyiciyle onları bu tepede buluşturmak ve Nuri Bilge Ceylan'ı görmek için İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Adana'dan izleyicilerin geliyor olması çok kıymetli. Şimdi Şakir Gökçebağ sergisi açıyoruz. Şakir Gökçebağ'ın yaptığı şeyde yurt dışında Almanya'da yaşayan bir sanatçı bu. Bizim bu bölgedeki malzemelerle yeniden bir enstelasyonlar yaptı. Böylece yerelle evrensel arasında bir bağ kuruyoruz. Onun için de mesela bu ayın 27'sinde bu serginin resmi açılışı var. Onun içine çokça merkez kentlerden insanlar katılacaklar" ifadelerini kullandı."Bu bölgeyi Türkiye'nin en dinamik kültür merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz"Önümüzdeki sezon düzenlenecek çeşitli sanat festivalleriyle bölgeyi Türkiye'nin en dinamik kültür merkezlerinden biri haline getirmek istediklerini vurgulayan Koçan şunları kaydetti:"Önümüzdeki sezon içerisinde müzik festivalleri düşünüyoruz. Oraya gideceğiz. Müzik festivali 15-20 bin kişi daha artıracak diye düşünüyoruz. Yine önümüzdeki yıllarda Bayburt için düşündüğümüz sinema festivali var. Bu tür festivallerle bu bölgeyi Türkiye'nin en dinamik kültür merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. O noktada da adım atıyoruz.""Biz sadece seyirlik bir müze değiliz, aynı zamanda istihdamı da artırmak isteyen bir müzeyiz"Müzenin bölgede özellikle kadın iş gücünün ekonomiye kazandırılması noktasında çalışmalar yaptığını da anımsatan Koçan,"Bizim yaptığımız şey geleneksel kültürle, çağımız kültürü arasında bir köprü kurmak. ve orada iletişim kurmak, istihdam sağlayabilmek. Biz sadece seyirlik bir müze değiliz, aynı zamanda istihdamı da artırmak isteyen bir müzeyiz. Onun için de bu bölgede özellikle kadın iş gücünün ekonomiye katkısını sağlamak istiyoruz sanat ve tasarım yoluyla" dedi.