Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi

Bakteri ve virüslerin ölümüne neden olan cuverro isimli metalle çalışmalar gerçekleştiren ekip, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla, insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemek için bir aparat geliştirdi.

14.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi
Bakteri ve virüslerin ölümüne neden olan cuverro isimli metalle çalışmalar gerçekleştiren ekip, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla, insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemek için bir aparat geliştirdi.

Anahtarlık şeklinde geliştirilen aparat, bankamatik kullanımından asansör tuşlarına basmaya, kapıları açmaktan, çekmeceleri açıp kapamaya kadar pek çok alanda insanların yüzeyle temasını önlüyor. Firmanın yurt dışı operasyonlarını yöneten Bünyamin Yılmaz, geliştirilen aparat ile ilgili yaptığı açıklamada, cuverro isimli metalin alaşımdan oluştuğunu ve kendisine temas eden virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip olduğunu belirtti. Cuverronun sahip olduğu özelliklerin Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından onaylandığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmaların da olumlu sonuşlandığını belirtti.

Hiçbir Şekilde Antimikrobiyel Özelliği Kaybolmuyor

Cuverro'nun en önemli özelliklerinden bir tanesinin, antimikrobiyel özelliğinin hiçbir şekilde değiştirilememesi olduğunu ifade eden Yılmaz, cuverronun en az dezenfektan kadar etkili olduğunu, maddeye temas eden bütün bakteri ve virüsleri öldürdüğünü sözlerine ekledi. Tasarlanan anahtarlık şeklinde aparatın, kişilerin yüzeye temas etmeden, pek çok alanda işlerini görebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Bünyamin Yılmaz, Corona virüsüyle mücadelede halka destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Bünyamin Yılmaz, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Teknoloji ››Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

20:00: Filyasyon nedir, Türkiye'de nasıl uygulandı? - Haberler 19:57: Samsun'da sahil yasağına uymayanlara 20 bin lira ceza - Haberler 19:50: Çatıdan sarkan halıyı çeken yaramaz minikler ölümden kıl payı böyle kurtuldu - Haberler 19:47: Erzurum'da polis denetimleri sürüyor - Haberler 19:45: Koronavirüs: İtalya'da salgının merkez üssündeki hastanede bir gün - Haberler 19:26: Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Haberler 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı