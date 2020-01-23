Baktır ailesinin acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21'inci Dönem Kayseri Milletvekili
Hamdi Baktır'ın annesi 94 yaşındaki Lütfiye Baktır vefat etti.
Merhum Lütfiye Baktır'ın cenaze namazı Hacılar Cami Kebir'de ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti önceki dönem Milletvekili Sadık Yakut, MHP önceki dönem Milletvekili Süleyman Korkmaz, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Hacılar Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, protokol üyeleri, iş adamları, Baktır Ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
94 yaşında hayatını kaybeden Lütfiye Baktır, kılınan cenaze namazının ardından Hacılar mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ