Bakü'de Azerbaycan-Türkiye İş Forumu düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de düzenlenen Azerbaycan- Türkiye İş Forumu'na katıldı.Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay DEİK Başkanı Nail Opak ve AZPROMO Başkanı Yusuf Abdullayev'in yer aldığı foruma 300'e yakın Azerbaycanlı ve Türk iş adamları katıldı.Toplantının Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının işbirliğinin artması için olanak sağladığını belirten Fuat Oktay, "Azerbaycan iş dünyası ile Türk iş hayatının mensuplarını bir araya getiren bu toplantının, ilişkilerimizi her anlamda perçinleyecek bir adım olduğuna inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ruhu, stratejik vizyonla tesis edilen işbirlikleri, somut projeler ve üst düzey ziyaretlerle her geçen gün dinamik şekilde güçlenmektedir. Bugün, Türkiye ile Azerbaycan, birbirinin en önemli siyasi ortağı, önde gelen ticari partneri ve yatırımcısıdır. Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, TANAP ve son olarak da STAR rafinerisi mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin nişaneleri niteliğindedir. Bizleri birbirimize daha da kenetleyecek mega projelerin artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. 2019 yılının ilk 7 ayında dış ticaret açığı yaklaşık yüzde 62 gerileyerek, Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını yaklaşık 29 milyar dolar azaltmıştır. Yine aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılındaki yüzde 67 seviyesinden, yüzde 85 seviyesine yükselmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye ekonomisi, belirsizlikler ve küresel durgunluk durumlarında bile AB üyesi ülkelerin ortalamasından daha iyi bir performans sergileyerek büyümesini devam ettirebilmiştir ve ettirecektir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2002-2018 yılları arasında 8 kattan fazla artarak 3.2, bir başka hesapla 3.4 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. 8. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı vesilesiyle, tercihli ticaret anlaşması, yatırım ortamının iyileştirilmesi, ticarette karşılaştığımız sorunların ortadan kaldırılması gibi önemli konuları değerlendirdik.Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en geniş kapsamıyla ve derinlemesine ele alındığı çalışmalar sonucunda ticaretten enerjiye, ulaştırmadan eğitime, tarımdan sağlığa pek çok alanda işbirliği yapılmasını kararlaştırdık.Çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyarak uygulanabilir ve takip edilebilir bir Eylem Planını Başbakan Sayın Nevruz Memmedov ile birlikte imzaladık. İmzalanan Eylem Planının hayata geçirilmesini yakından takip etmek hususunda da mutabık kaldık. 2019-2022 dönemi için mutabık kalınan eylemler arasında, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının bu yıl içinde imzalanması, karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması için iki ülke arasında basitleştirilmiş gümrük hattı kurulması, çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının güncellenmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi kapsamında sınır geçiş prosedürlerinin kolaylaştırması ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik enerji işbirliğinin daha yakından ve sonuç odaklı takibinin yapılması amacıyla bir Enerji Forumu düzenlenmesi yer almaktadır" dedi."Tek millet olmak, tek ruh olmak demektir" diyen Oktay, "Bu ruhla, Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşlerimizle yakın dayanışma içerisinde hareket etmekteyiz. Bu konuyu Azerbaycan'ın olduğu kadar bizim de milli meselemiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu konuda tavrı bellidir, nettir. Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde ve uluslararası kuruluşların kabul ettiği kararlara uygun olarak çözüme kavuşturularak 1 milyondan fazla mağdur kardeşimizin topraklarına bir an önce geri dönmesi en büyük arzumuzdur. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'da yaptığı açıklamaları şaşkınlıkla karşıladık. Altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tür popülist söylemlerin müzakerelere katkı sağlamayacağı açıktır ve uluslararası toplumun buna sessiz kalmaması gerekir. Türkiye buna sessiz kalamayacaktır ve kalmamıştır. Bu ortak arzumuzun hayata geçirilmesi için her platformda Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakü temasları kapsamında Asan Hizmet Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Azerbaycan'dan ayrıldı. - BAKÜ