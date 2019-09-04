Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de, Türkiye
, Azerbaycan ve Gürcistan
'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için gerekli faaliyetler bilgisayarlar üzerinden icra edildi.
2 Eylül'de başlayan Eternity-2019 tatbikatı 6 Eylül'e kadar sürecek.