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Bakü'de Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına konferans

Azerbaycan'da, "Müslüman Alimlerin Bilim ve Teknolojinin Gelişmesine Katkısı" konulu konferans düzenlendi.

29.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:02Bakü'de Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına konferans
'da, "Müslüman Alimlerin Bilim ve Teknolojinin Gelişmesine Katkısı" konulu konferans düzenlendi.
'de, Bakü Yunus Emre Enstitüsü, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfınca düzenlenen konferansın açılışına akademisyenler ve kuruluşların yöneticileri katıldı.
Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, konferansı, İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında çalışmalarıyla tanınan ve geçen yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'in kültür ve bilim dünyasına katkılarına bir vefa borcu olarak düzenlediklerini bildirdi.
İslam dünyasının bilim ve teknoloji açısından gurur verici seviyede olmadığını belirten Özdemir, "Suçu sadece bizden olmayanlara atmak doğru değil. Mazeretlerin arkasına saklanmaya gerek yok. Bilim ve teknolojinin önemini gençliğe anlatmamız lazım. Yoksa bulunduğumuz durumlardan kurtulmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov, İslam dünyasının niye geri kaldığını ve ileriye gitmek için yapılması gerekenlerin tartışılması gerektiğini bildirdi. İsmayılov, İslam dünyasının Batı dünyasından geri kalmaması için fikir ve düşünce özgürlüğüne ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İslam medeniyetinin dünya tarihinin kurulmasında önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Aslan, Batı medeniyetinin empoze ettiği, "Sizin tarihinizde ne var ki" anlayışının doğru olmadığını, Fuat Sezgin'in çalışmalarının İslam alimlerinin bilimin gelişmesine sunduğu katkıları ortaya koyduğunu kaydetti.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Fuat Sezgin'in bütün Türk dünyası için önemli bir değer olduğunu söyledi. Yıldız, Sezgin'in yaptığı çalışmaların genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Sezgin'in yaşamı konusunda bilgi verdi.
Konferans, Müslüman bilim adamlarının bilim ve teknolojinin gelişmesine sundukları katkılarla ilgili sunumlarla devam etti.

Fuat Sezgin, Azerbaycan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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