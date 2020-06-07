BAKÜ'DEKİ KANSER HASTASI AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan, özefagus kanseri teşhisi konulan Türk vatandaşı Telat Vargün, tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

07.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:27
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan, özefagus kanseri teşhisi konulan Türk vatandaşı Telat Vargün, tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Azerbaycan'da özefagus kanseri teşhisi konulan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine Azerbaycan başkenti Bakü'den İstanbul'a getirildi. Vargün, saat 19.30 sıralarında TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Genel Havacılık Terminaline indi. Uçağın apronda park etmesinin ardından uçak altına giden ambulansa binen Telat Vargün kısa bir süre ambulans içinde bekledikten sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. BAKÜ’DEKİ KANSER HASTASI AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Azerbaycan, İstanbul, Bakü, Güncel, Haber

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