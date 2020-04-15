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Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ünlü meydanları güvercinlere kaldı.

15.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:28
Bakü'nün meydanları güvercinlere kaldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'nün ünlü meydanları güvercinlere kaldı.
Koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları artık günlerdir boş bir görüntü sergiliyor.
Her gün binlerce insanı ağırlayan Fevvareler Meydanı da sessizliğe bürünürken, bunu yem bulmakta güçlük çeken güvercinler bozuyor.
Meydanda yem arayan kuşları, bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri besliyor. Ellerinde poşetlerle meydana yaklaşan polislerin etrafını bir anda yüzlerce kuş sarıyor.
Azerbaycan'da 31 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Gıda ve ilaç alışverişi ve yakın akrabaların cenaze törenleri için sokağa çıkmak isteyenlerin SMS'le izin alması gerekiyor.
Yasaklar kapsamında meydanlar ve parklar da halkın girişine kapalı bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, Bakü, Güncel
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