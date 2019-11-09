Haberler » Güncel » Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı - Haber

Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.

09.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:54Bakü-Tiflis-Kars demir yolundan kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden ikisi tutuklandı
'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı.
'a bağlı Güvercin köyü ile Susuz'a bağlı Porsuklu köyünde BTK demir yolunda iletişim sağlanması amacıyla kullanılan ve toprağa gömülü halde olan kabloları çalan 6 kişiden 5'i yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan 5 kişi güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki kişi savcılıktaki ifadesinin arından serbest kaldı.
Olayla ilgili bir kişinin daha yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arpaçay, Bakü, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:08 Osmanlı köprülerinin diyarı Kırkşehitler: Kırklareli
13:08 EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı
13:08 Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi evlerinde ölü bulundu
13:07 Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
13:02 Cumhuriyet Savcı Açıkyürek başarılı öğrencileri ödüllendirdi
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isimden hayat kurtaracak tavsiye: Satışı yasaklansın
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:14 Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:10:11