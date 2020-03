"Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bütün ticaret dünyasının hizmetine açık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakü-Tiflis- Kars demiryolu şu an 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığımızın da koordinasyonuyla günlük 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz. Böyle bir talep olması halinde 6 bin tona çıkararak bu demiryolunu daha aktif kullanabileceğiz" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip korona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında temassız dış ticaret çalışmalarını değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Pekcan, 7/24 hizmet veren gümrük personeli ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Pekcan, dünya olarak zor bir dönemin içinde olunduğunu vurgulayarak, "Yakın tarihin en büyük sınavlarından birini veriyoruz. Bu salgın insan hayatını etkilemekle birlikte küresel ticareti ve ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemekte. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak toplumsal ihtiyaçların temini, tedarik zincirinin sağlanması açısından hudut gümrük kapılarımızda aldığımız önlemleri ve ticaretin doğal akışının temini açısından yaptığımız çalışmaları paylaşmak istedik. Devletimiz tüm imkanlarıyla beraber bu salgın olayının da en az hasarla atlatılması için vatandaşının yanındadır. Devlet, millet el ele vererek bugünleri de en az hasarla atlatacağız. Yeter ki tüm önlemleri uygulayalım. Yaşamını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi altında olan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Görevleri başında özveriyle çalışan tüm sağlık personelimize, gümrüklerde 7/24 hizmet veren gümrük personelimize de görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Türkiye'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmadan gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Pekcan, "Daha ülkemizde bu virüs görülmeden önce bakanlık olarak diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler almaya başladık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik. Gerçekten de bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları kullanarak ticaretlerine devam etmelerini istiyorum. Çünkü Gürbulak, Esendere, Kapıköy ne zaman açılacak gibi talepler geliyor. 1 Mart itibarıyla biz Irak'la olan yolcu giriş-çıkışını kapattık. O gün ticaretin kapanmayacağını söyledim. Burada şoför, dorse ve konteyner değiştirme ile bütün güvenlik ve sağlık tedbirlerini alarak başarıyla gerçekleştiriyoruz. Önce 300-500 tırdı, bin 140 tıra kadar çıktık. Bunu daha da arttırarak devam ettireceğiz. Bu işi bizim şoförlerimiz aracı tampon bölgeye götürüyor, gerekli tedbirleri alarak karşı taraftan şoförler geliyor. Bir ring kurduk. Tekrar araçlar bizim tampon bölgemize geldiği zaman dezenfekte edilerek, bizim şoförlerimizin teslim aldığı araçla içeriye giriliyor. Bu vesileyle Irak'la ticaretimizin eski seviyelere gelmesi için çalışıyoruz. İran'la da bu sıkıntıyı yaşadık. İran'la da 23 Şubat'ta kapılarımız kapandı. Fakat İran'la aramızda tampon bölge de yok. İran'a yılda 130 bin tırımız gidiyor. Bunun 94 bin tırı İran'ın içine, 36 bini de İran üzerinden Orta Asya'ya gidiyordu. Öncelikle Gürcistan, Azerbaycan ile iletişimlerimizi kurduk. Türkgözü, Çıldır Aktaş ve Sarp Gümrük Kapılarımızın kapasitelerini arttırarak 24 saat çalışır hale getirdik. İran üzerinden Orta Asya'ya giden 36 bin tırı bu güzergahtan geçebilir hale getirdik" dedi.Demiryollarının kapasitelerinin arttırılmasının söz konusu olduğunu söyleyen Pekcan, "Bakü-Tiflis-Kars demiryolu şu an 2 bin 500 ton kapasiteyle bütün ticaret dünyasının hizmetine açık. Biz bunu Ulaştırma Bakanlığımızın da koordinasyonuyla günlük 6 bin tona çıkarabilecek kapasitedeyiz. Böyle bir talep olması halinde 6 bin tona çıkararak bu demiryolunu daha aktif kullanabileceğiz. Zaten bu dönemde demiryollarına da ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy tren yoluyla çözdük. Kapıköy'den bizim lokomotiflerimiz treni iterek götürüyor. İran sınırına girince de İran'daki lokomotifler treni çekiyor. Sistemi bu şekilde çalıştırıyoruz. Şu anda 80 vagon yaklaşık 160 tır yükü yapıyor. Hizmete hazır ve bugün itibariyle 120 vagona 240 tıra eşit kapasiteye çıkaracak durumdayız" şeklinde konuştu.Birçok ülkeyle yolcu giriş-çıkışının yasaklandığını hatırlatan Pekcan, "Kapıkule'de de önlemlerimizi aldık. 18 Mart itibarıyla 46 ülkeye daha giriş çıkış yasağı getirildi. Bununla ilgili önlemlerimizi de aldık ve yeni önlemlerimizi devreye aldık. Öncelikle Türk tırlarını gümrük sahamız içinde bulunan tır parkında araç ve şoför değişimini gerçekleştiriyoruz. Yabancı tırlar için de bu işlemi sağlıyoruz. Burada da bin 138 araca ulaştık. İnşallah bu kapasiteyi de arttıracağız. Önlemler ilk alındığı anda devreye girmeyebiliyor. 24 Mart'ta 50 kilometre kuyruk oldu Kapıkule'de. Şu anda da bu kuyruğu 15 kilometreye düşürdük. Hafta sonu itibarıyla da daha fazla düşmesini ümit ediyoruz. Orta Avrupa'ya; İtalya'ya, Fransa'ya da bizim ticaretimiz var. Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. Türkiye'de Pendik, Tuzla, Ambarlı, Yalova, Çeşme ve Mersin limanlarından İtalya'da Trieste ve Bari limanlarına, Fransa'da Toulon ve Sete limanlarına, İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya da yılda 50 bin civarında araç gönderiyoruz. Tedbirler alındığı andan itibaren biz bu araçları feribotla şoförsüz olarak gönderiyoruz. Karşı taraf çekicisiyle yükü alıyor. Feribotla gelen mürettebatın da inişine izin vermiyoruz. Boşaltma esnasında dezenfektan yapıyoruz. Gemi boşaldığı zaman da tekrar dezenfekte ederek işlemleri gerçekleştiriyoruz" dedi.Çerkezköy-Ploydu demiryolu hattının günde iki sefere çıkarılacağını açıklayan Pekcan, "Kapıkule'den de bizim bir trenimiz var; yılda 35 bin 800 vagon taşıyor. Bunu da en kısa zamanda 50 bin vagon taşıyabilecek hale getirecek durumdayız. Aşağı yukarı 100 bin tır eder. Bugün itibarıyla da Çerkezköy-Ploydu demiryolu hattı vardı, günde bir kere çalışırdı. Bugün itibarıyla 14.00'de bir sefer daha koyduk. Onu da iki katına çıkardık. Bulgaristan'a gidecek yükler de bu yolla gidecek. Gerekmesi halinde Karasu-Köstence arasına yeni bir feribot seferi koyma imkanımız var. Bu da günde 400 tır kapasitesine ulaşabilecek durumda. Ticaret Bakanlığı olarak her türlü güvenlik tedbirlerini alarak ticaretin sağlanması için üstün bir kuvvet sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

Kaynak: İHA