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Bal arıları kış uykusuna yattı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaylalardan indirilen bal arıları, kış uykusuna yattı.

26.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44 Bal arıları kış uykusuna yattı
ŞIRNAK (İHA) – 'ın ilçesinde yaylalardan indirilen bal arıları, kış uykusuna yattı.

Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda 8 ay boyunca bal üreten arılar, dinlenmeye geçti. Bal sağımı yapıldıktan sonra ilaçlanan bal arıları 4 ay boyunca telef olmamaları için muhafaza altına alındı. Soğuklara karşı branda ve saçlarla örtülen bal arıları, sıcak bölgelerde korunuyor.

İlçede arıcılık yapan Tahsin , çetin kış şartlarına karşı tüm önlemlerini aldıklarını söyledi. Gökçe, "Aylarca yaylalarda kalıyoruz. Arıcılık yaptığımız için nasıl korunmaları gerektiğini biliyoruz. Burada kışları çok sert geçiyor. Fırtına, soğuk havalar etkili oluyor. Bu nedenle sürekli tedbirliyiz. Şimdi bal arıları kış uykusuna yattı. Kar yağar veya yağmaz, biz önlem alıyoruz. İlkbaharda arılarımız donarak telef olabiliyor. Bunun önüne geçmek için birçok arıcı sıcak yerleri tercih ediyor ama biz köyümüzde bırakıyoruz. Kış aylarında kar yağdığında önlerini temizliyoruz" dedi.

Yaklaşık 4 ay boyuna kovanlarından çıkmayacak olan ilkbahar ayları ile birlikte tekrar bal üretmeye devam edecek. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Gökçe, Güncel

Kaynak: İHA

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