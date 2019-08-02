Haberler» Yaşam» Haber

Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırttı.

02.08.2019 18:33 Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırttı.

Bozüyük'te dededen toruna 60 yıldır arıcılık yapan Abdullah Özgüneş'in arıları bal peteğine ay yıldızlı Türk bayrağı çizdi. Dört kuşaktır arı yetiştiren Özgüneş, böyle bir olaya tanık olmadığını belirterek geçen seneler de arıların bal peteğine Allah yazısını yazdığını da ifade etti. Abdullah Özgüneş, arılarının kovanından çıkan bir bal peteğinin üzerinde Türk bayrağındaki gibi ay yıldız şekli olduğunu görünce gözlerine inanamadığını anlattı. Peteği arılardan tamamen temizleyen Özgüneş, ay yıldız şeklinin daha da belirgin olduğunu fark etti.

Abdullah Özgüneş, arıların ürettiği balı sağım yaparken petekteki şekli fark ettiğini söyledi. Gördüğü olay karşısındaki şaşkınlığını dile getiren Özgüneş; "60 yıldır dededen toruna arıcılık mesleğini yapıyoruz. Arıların petek üzerinde değişik isimler yazdıklarını duydum ama birebir böyle bir olaya tanık olmamıştım. Geçenlerde arılarımdan bal sağımı yaparken peteğin üzerinde bayrağa benzer bir şekil gördüm, peteğin üzerinden arıları tamamen temizlediğimde, çok güzel yapılmış bir Türk bayrağının olduğunu fark ettim. Ayrıca bu sene bal sezonu oldukça iyi durumda. Gençlerimizin arıcılık mesleği ile uğraşması gerekiyor" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
18:33   Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu
18:14   Oğlunun doğum gününü Kur'an Kursu öğrencileriyle kutladı
18:02   Güvenli ve huzurlu bayram yolculuğu için bilgilendirme yapıldı
17:53   Sokak hayvanlarına su ile mama bırakıldı
17:16   Oyuncak Kütüphanesi öğrenci ve velileri piknikte bir araya geldi
17:10   DOD'da tersine kaynaştırma uygulaması
16:53   Kan bağışçıları ödüllendirildi