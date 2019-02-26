Bal Arılarının Zorlu Kış Mücadelesi Son Buldu

Kaynak: İHA

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ta bal arılarının zorlu kış mücadelesi sona erdi. Kovanları içinde yaşama tutunan havaların ısınması ile kovanlarından çıkmaya başladı.Yaklaşık 2 bin rakımlı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kovanlara yerleştirilen bal arıları 4 aylık çetin kış mücadelesini atlattı. Bal arılarını yaklaşık 2 metrelik karın altına bırakan arıcıların yüzü, sıcak havaların etkisiyle yeniden güldü. Ekim ayından beri arılarını kovanlara yerleştiren arıcılar, sıcak havaların etkisiyle arıların kovanlarından çıkışını izledi."Arılar kış uykusundan uyandı"İlçede arıcılık yapan Metin Ataman isimli çiftçi, arıların kış ayları boyunca eksi 20 dereceye kadar nasıl korunduklarını anlattı. Arı teknikeri olduğunu ve 8 yıldır Arıcılar Birliği danışmanlığını yürüttüğünü belirten Ataman, "Beytüşşebap'ta arıcılık ekim ayının sonuyla beraber arılar kışlatmaya giriyor. Tabi burada kışlatmadan önce ilk önce hastalık ve mücadelesini yapıyoruz. Ondan sonra kışlık ihtiyacını karşılamak amacıyla içerisine yeteri kadarıyla bal bırakıyoruz. Ülkemizin diğer yerlerine göre daha erken kışlatmaya giriyoruz. Genelde bizim yöredeki kışlatmamız ekimin sonlarına kadar devam ediyor. Arı kovanları eksi 14-20 dereceye kadar soğuklara karşı arılar içinde salkımlar oluşturup uykuya dalıyor. Küme halinde kışlatmaya giriyor. Kış boyu böyle devam ediyor. Havalar ısınınca bu salkımları bozup yavru işlerine başlıyor. Arılar dışarı çıkınca arı kekleriyle besliyoruz. Tabiri yerindeyse arılar kış uykusundan uyandı ve arıcıların yüzü güldü. Kovanlarında kışa hazırlanan bal arıları petekler arasında donmamaları için salkım oluşturup kış ayları boyunca soğuklardan korunmaya çalışıyorlar. Kanatlarıyla sürekli sıcak bir hava oluşturan bal arıları ilkbahar aylarına kadar dönüşümlü birbirlerini sıcak tutmak için salkım halinde yerlerini değiştirip hayata tutunuyorlar" dedi. - ŞIRNAK