Bal: "Böyle bir proje Türkiye'de ilk kez yapılıyor"

MUĞLA (İHA)Milli bilince sahip nesiller yetiştirmek, tarihten ders çıkarma bilincini oluşturmak, okuma alışkanlığını kazandırmak, yapılan bilgi yarışmalarıyla rekabet duygusunu doğru yönetmeyi öğretmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, akademik başarıyı arttırmak, olgunluk seviyesi yüksek öğrenciler yetiştirmek, öğrencilere muhakeme yetisini kazandırmak, grup çalışması alışkanlığı kazandırmak, teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek, 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtilen "Eğitim, uluslararası değerlerin yanında milli değerlere de sahip çıkarak geliştirilmeli" hedefinin gerçekleşmesine katkı sağlamak, olumlu okul iklimini oluşturmak, sorgulama yetisi güçlü bireyler yetiştirmek ve okuduğunu aktarma becerisini geliştirmek amacıyla "Ata'ya Selam Olsun Projesi" Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül ve Türk Eğitim Sen Milas Temsilcisi Muzaffer Kafalı tarafından imzalandı.Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören gönüllü öğrencileri, okullarda görev yapan öğretmenleri, velileri ve ortaokul yöneticilerini kapsayan projenin imza törenine Ülkü Ocakları Genel Yardımcısı Fatih Keskin, Türk Eğitim Sen Muğla İl Başkanı Gürsel Özata ve Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel de katıldı.7400 ADET NUTUK DAĞITILDIİmza töreninde yapılan çalışma ve proje hakkında bilgi aktaran Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Öğrencilerimizin kitap okumasına ve tarih bilinçlerinin gelişmesine katkı sunan herkes bugün bu masada. İnşallah sağlıklı bir şekilde projemizi tamamlayıp hedeflerimize ulaşırız. Proje kapsamında Atamızın eseri Nutuk'u yaklaşık bin 400 öğrencimize dağıttık. Öğrencilerimiz kitapları okuduktan sonra Şubat ayı içerisinde okullar kendi içerisinde bilgi yarışmalarını yapacaklar. İlçemizi 6 bölgeye ayırdık. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardan ilk etapta bölge birincileri seçilecek. Mart ayı içerisinde de okullar arası yarışmalarımız olacak. ve daha sonra da final yarışmamızı yapacağız. 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıf birincilerimizi belirleyeceğiz. Öğrencilerimize bilgisayar, tablet ve bilgisayar gibi ödüllerimiz olacak. Diğer katılımcılara da kitap setleri hediye edilecek. Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sen tarafından hazırlanan hediyeler birincilerimize verilecek. Projeye destek veren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin'e, Türk Eğitim Sen Muğla İl Başkanı Gürsel Özata'ya, Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanı Burak Demirel'e, Ülkü Ocakları Milas İlçe Temsilcisi Hayrettin Gönül'e, Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilcisi Muzaffer Kafalı'ya teşekkür ediyorum" dedi.Bal, kitapların baskısı ve hediyelerle birlikte projenin yaklaşık 140 bin liralık bir proje olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir proje Türkiye'de ilk kez yapılıyor" dedi.TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKRİNİ BENİMSEMİŞ NESİLLERBal'ın ardından söz alan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Fatih Keskin "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 1969 yılında kurulmuş, yarım asrı geride bırakmış bir kurum, bir eğitim ve kültür vakfı. 50 yıllık tarihi boyunca Ülkü Ocakları her zaman vatanının, milletinin yanında olmuş, Türk gençlerinin sağlıklı bir ideolojik donanım çerçevesinde, Türk milliyetçiliği fikrini benimsemiş nesiller halinde yetişmesi için birçok faaliyetlerde bulunmuş kurum. Her zaman ülkenin devletin milletin bekası için çalışmalar yapmış kurum. Biz bugün Milas İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle, sayın Kaymakamımız Eren Arslan beyin destekleri ve teşvikleriyle Milas'ta bütün ortaokullarda çocuklar için Nutuk isimli kitabımızı öğrencilerimizle buluşturduk. Bu kitap üzerinden bir bilgi yarışması tertip edilecek. Tabi burada beklediğimiz bazı kazanımlar var. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yaptık. Eğitim konusunda da devletimizin çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığının çalışmalarını desteklemeye yönelik faaliyetlerimiz var. Bunlardan birisi Nutuk eserlerinin hazırlanması ve dağıtımıdır. Tamamen çocuklarımızın milli değerleriyle buluşması, milli mücadele ruhunu çok iyi bir şekilde idrak etmeleri amacıyla faaliyetimizi yaptık. Kitabımızı hazırladık ve bugün de Milaslı öğrenci kardeşlerimizi bu eserle buluşturduk" dedi.BU MİLLİ MÜCADELE RUHUNUN HER DÖNEMDE YAŞAMASI GEREKİRÜlkü ocaklarının çocuklar ve gençler için farklı yayınlarının da olduğunu ifade eden Keskin, "Bütün Türk dünyasının, bütün dünya çocuklarının bir şekilde Türklükle, Türk kültürüyle bağlar kurması için bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Nutuk kitabını da özellikle çocuklarımızın öğrenmesini okumasını istiyoruz. Çünkü yüzyıl önce ülkemiz çok zor şartlardan geçerken, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadeleyi anlatıyor. Bu milli mücadele ruhunun her dönemde yaşaması gerekir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu anlamda yaptığımız için çok faydalı neticeler vereceğini umuyoruz. Artık ülkemizin değerler çatışmalarından kurtarılması gerekiyor. Artık 100 yıl önceki şartlarda yaşamıyoruz. Devletimizin, cumhuriyetimizin temelleri yerine oturdu. 15 Temmuz gibi günlerin yeniden yaşanmaması adına yapılan faaliyetlerin birleştirici, bütünleştirici olmasını ümit ediyoruz" dedi.BİZLERİ GERÇEKTEN DUYGULANDIRDIGenel Başkan Yardımcısı Keskin'in ardından söz alan Türk Eğitim Sen Milas İlçe Temsilcisi Muzaffer Kafalı ise, "Bu projeden müdürümüz ilk bahsettiğinde çok heyecanlandık. Yaklaşık 7400 ortaokul öğrencisinin Nutuk'u okuyacak olması bizleri gerçekten duygulandırdı, heyecanlandırdı. Hedef gösterdiğimiz öğrencilerimizin devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk'u okuyacakları projeye kayıtsız kalamazdık. Biz de bu projenin içerisinde yer almak istedik. Bütün arkadaşlarımızla yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda projenin içerisinde yer aldık" dedi.BENZER ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEKSon konuşmacı olarak söz alan Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül "İnşallah önümüzdeki dönemde de benzer çalışmalarımız devam edecek" diyerek, projeye destek verenlere teşekkür etti. - MUĞLA