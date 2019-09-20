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BAL'da Malatya takımları ilk maçlarına çıkıyor

Malatya'nın 2 takımla temsil edildiği Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) heyecan bu hafta sonu oynanacak müsabakalarla başlıyor.

20.09.2019 12:16BAL'da Malatya takımları ilk maçlarına çıkıyor
Malatya'nın 2 takımla temsil edildiği Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) heyecan bu hafta sonu oynanacak müsabakalarla başlıyor.

Geçen sezon Yeşilyurt Belediyespor'un şampiyon olarak 3. Lige çıkmasının ardından eleme maçı oynamadan BAL'a yükselen Malatya İdmanyurdu ve yine durumdan dolayı direkt ligde kalan Pütürge Belediyespor'un mücadele edeceği BAL'dan sezon Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor. Sezonun ilk maçında Malatya İdmanyurdu sahasında, Pütürge Belediyespor ise deplasmanda mücadele edecek. Malatya İdmanyurdu Pazar günü 15.00'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'la, Pütürge Belediyespor ise yine Pazar günü 15.00'te Siverek Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada Pütürge Belediyespor'un yaşadığı maddi sıkıntılardan dolayı futbolcu lisanlarını henüz çıkaramadığı iddia ediliyor. - MALATYA

Pütürge, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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