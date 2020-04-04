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BAL'da play-off oynanması önerisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Gökkaya, "Takımlar, böylesine hassas bir dönemde oynanacak 4 maçın ardından play-off oynanmadan puan sırasına göre bir üst lige çıkarılmalıdır" dedi.

04.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:27
BAL'da play-off oynanması önerisi

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakan Gökkaya , "Takımlar, böylesine hassas bir dönemde oynanacak 4 maçın ardından play-off oynanmadan puan sırasına göre bir üst lige çıkarılmalıdır" dedi.


Korona virüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ileri bir tarihe ertelenmişti. Mücadeleler, gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların ardında tekrar oynanacak. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü Basın Sözcüsü Gökkaya, sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gökkaya, "Ülkemizi tesir altına alan ve her geçen gün etkisini gösteren Covid-19 virüsü maalesef ki hem ülkemizi etkilemiş ve bunun akabinde de spor müsabakalarını etkileyerek normal seyrinden çıkartarak liglerin ertelemesini ve uzamasını beraberinde getirmiştir. Bu denli hassas bir dönemde ciddi bir sportif rekabetten bahsetmek imkansızdır. Birçok takımın şampiyonluğa oynadığı BAL'da, liglerini şampiyon bitiren takımların yeterli görülmeyip play-off oynatılması özellikle böylesine hassas bir dönemde ciddi sorunlar teşkil edecektir. Bunu baz alarak kalan 4 maçın ligler başladıktan sonra bitirilip 11 grup şampiyonun direkt olarak 3. Lige alınması en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.


Bölgesel Amatör Lig'lerde 153 takımın mücadele ettiğini hatırlatan Gökkaya, "Maalesef ki hiçbir ciddi yaptırımı olmayan ve neredeyse profesyonel lig seviyesinde paraların harcandığı, birçok kitleyi peşinde sürükleyen ve binlerce taraftarı bulunan camiaları dikkate almak gerekir. Bu takımların önemsenmesi, bizim gibi düşünen birçok kulübümüze de yön vereceğini düşünmekteyiz. Geldiğimiz bu noktada maalesef ki birçok takım, ellerinde yaptırım gücü olmadığı için art niyetli birçok oyuncu tarafından zor durumda bırakılmakta ve ekonomik olarak zor zamanlar geçirmektedir. Konunun ciddiyeti ve önemi bizim ve bizler gibi düşünen onlarca kulübün görüşü olarak kabul etmenizi bekliyoruz. Yaşanan bu konuların hem kulüplerimizi hem de yönetici karmasını çok ciddi anlamda zorlamakla beraber bunları kendine fırsat çıkaran bazı kesimlere de ciddi pay çıkarttığını gözlemliyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Gökkaya, Spor
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