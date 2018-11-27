Bal'daki Diyarbakır Takımlarından Bir İyi Bir Kötü Haber

27 Kasım 2018 Salı 15:08



27 Kasım 2018 Salı 15:08

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlandı. Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, sahasında oynadığı maçta K. Yıldırımspor'u 4-0'lık farklı sonuçla mağlup ederek, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Elde ettiği galibiyetle puanını 18'e çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, grupta dördüncülüğe yükseldi.Yolspor ise haftayı yenilgiyle kapattı. Ağrı 1970 Spor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada çok iyi bir futbol sergileyen Yolspor, rakibine adeta sahayı dar etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kaybeden turuncu-siyahlı ekip, evine puansız döndü. Bu maçta ortaya koyduğu etkili futbol ile futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Yolspor, 9 puanla ligin 10. sırasındaki yerini korudu. Mardin Büyükşehir Belediyespor'un, Bitlis Özgüzeldere'ye deplasmanda 2-1 yenilmesi Ağrı 1970 Spor'un lider olmasını sağladı. Haftayı 3 puanla tamamlayan Ağrı 1970 Spor, 26 puanla grubun liderliğine yükseldi. Mardin Büyükşehir Belediyespor ise 23 puanla ikinci sıraya geriledi.Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta 10. hafta maçlarının sonuçları ve 11. hafta maç programı şöyle:Bağlar Belediyespor-K.Yıldırımspor: 4-0Erciş Gençlik Belediye-Ağrı Gençlerbirliği: 2-01955 Batman Belediyespor-Muş Menderes: 4-0Bitlis Özgüzeldere-Mardin Büyükşehir Belediye: 2-1Ağrı 1970 Spor-Diyarbakır Yolspor: 3-212 Bingöl Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor: 1-2Haftanın maçları2. Aralık Pazar13: 00 1960 Silopi Spor-Ağrı 1970 Spor13: 00 Mardin Büyükşehir-Yüksekova Belediyespor13: 00 Muş Menderes Spor-Bitlis Özgüzelderespor13: 00 Ağrı Gençlerbirliği-1955 Batman Belediyespor13: 00 K.Yıldırımspor-Erciş Gençlik Belediye13: 00 Diyarbakır Yolspor-12 Bingöl Spor13: 00 Siirt İl Özel İdaresi Spor-Bağlar Belediyespor - DİYARBAKIR