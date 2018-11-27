Bal'daki Diyarbakır Takımlarından Bir İyi Bir Kötü Haber

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta 10. hafta maçları tamamlandı. Diyarbakır temsilcilerinden Bağlar Belediyespor, sahasında oynadığı maçta K. Yıldırımspor'u 4-0'lık farklı sonuçla mağlup ederek, son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Elde ettiği galibiyetle puanını 18'e çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, grupta dördüncülüğe yükseldi.
Yolspor ise haftayı yenilgiyle kapattı. Ağrı 1970 Spor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada çok iyi bir futbol sergileyen Yolspor, rakibine adeta sahayı dar etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı 3-2 kaybeden turuncu-siyahlı ekip, evine puansız döndü. Bu maçta ortaya koyduğu etkili futbol ile futbolseverlerin büyük beğenisini toplayan Yolspor, 9 puanla ligin 10. sırasındaki yerini korudu. Mardin Büyükşehir Belediyespor'un, Bitlis Özgüzeldere'ye deplasmanda 2-1 yenilmesi Ağrı 1970 Spor'un lider olmasını sağladı. Haftayı 3 puanla tamamlayan Ağrı 1970 Spor, 26 puanla grubun liderliğine yükseldi. Mardin Büyükşehir Belediyespor ise 23 puanla ikinci sıraya geriledi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta 10. hafta maçlarının sonuçları ve 11. hafta maç programı şöyle:
Bağlar Belediyespor-K.Yıldırımspor: 4-0
Erciş Gençlik Belediye-Ağrı Gençlerbirliği: 2-0
1955 Batman Belediyespor-Muş Menderes: 4-0
Bitlis Özgüzeldere-Mardin Büyükşehir Belediye: 2-1
Ağrı 1970 Spor-Diyarbakır Yolspor: 3-2
12 Bingöl Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor: 1-2
Haftanın maçları
2. Aralık Pazar
13: 00 1960 Silopi Spor-Ağrı 1970 Spor
13: 00 Mardin Büyükşehir-Yüksekova Belediyespor
13: 00 Muş Menderes Spor-Bitlis Özgüzelderespor
13: 00 Ağrı Gençlerbirliği-1955 Batman Belediyespor
13: 00 K.Yıldırımspor-Erciş Gençlik Belediye
13: 00 Diyarbakır Yolspor-12 Bingöl Spor
13: 00 Siirt İl Özel İdaresi Spor-Bağlar Belediyespor - DİYARBAKIR
Bağlar,Ağrı,Diyarbakır