Haberler » Spor » BAL'daki yerel derbinin galibi Ispartaspor: 0 - 2 - Spor

BAL'daki yerel derbinin galibi Ispartaspor: 0 - 2

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bugün deplasmanda karşı karşıya geldiği Burdur ekiplerinden Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u 0-2 mağlup etti.

10.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:58BAL'daki yerel derbinin galibi Ispartaspor: 0 - 2
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup'ta mücadele eden 32 Spor, bugün deplasmanda karşı karşıya geldiği ekiplerinden Belediyesi Oğuzhanspor'u 0-2 mağlup etti.

Bucak İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Balıkesir Bölgesi'nden Talha Öztürk, Kadir Devrim, Beytullah Demirer ve Mutluhan Çakıroğlu isimli hakemler yönetti.

Karşılaşma öncesi her iki kulübün yöneticileri, aradaki komşuluk ve dostluğu temsilen birbirlerine çiçek takdim etse, taraftarlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Karşılaşmayı Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Belediyesi Oğuzhanspor Kulübü Başkanı Ali Topay, Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ile her iki takımın çok sayıda taraftarı izledi.

Isparta 32 Spor'un galibiyet gollerini 74.dakikada Volkan Serim ve 86.dakikada İbrahim Zeytin kaydetti.

Isparta 32 Spor, deplasmanda elde ettiği galibiyetle 3 puanın sahibi olurken, puanını ise 14'e yükseltti. Pembe – Yeşilli ekip, bu sonuçla birlikte göreve başlayan yeni Teknik Direktör Hasan Şengün ile şampiyonluk yolunda ikide 2 yapmış oldu. - BURDUR

Bucak Belediyesi, Isparta, Burdur, Bucak, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:20 Samsunspor - Hacettepe maçının ardından
18:17 Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının ardından
18:08 Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz"
18:06 Basketbolda derbi maçta gülen taraf Fenerbahçe!
18:03 Türkiye Kupası'nı Onursal Başkan Tahmazoğlu'na hediye ettiler
17:31 Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı!
16:47 Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:23:23