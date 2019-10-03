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BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından 1074 Çankırspor'da, Süper Lig'den Çaykur Rizespor ile eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.

03.10.2019 12:34BAL ekibi Çankırıspor'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından 1074 Çankırspor'da, Süper Lig'den Çaykur Rizespor ile eşleşmenin heyecanı yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 4. eleme turu kura çekimleri sonucu Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile eşleştiklerini hatırlattı.
Süper Lig takımıyla oynayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:
"Şehrimizin ve kulübümüzün tanıtımı için çok önem verdiğimiz Türkiye Kupası'nda amacımız gidebildiğimiz yere kadar gidebilmektir. Taraftarımızın 29-30-31 Ekim tarihlerinden birinde oynayacağımız kupa maçında tribünlerimizi dolduracağından şüphemiz yoktur."

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Spor

Kaynak: AA

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