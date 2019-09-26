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BAL ekibi Görelespor'da tur sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u mağlup eden Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Görelespor'da, dördüncü tura yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.

26.09.2019 11:30BAL ekibi Görelespor'da tur sevinci
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Giresunspor'u mağlup eden Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Görelespor'da, dördüncü tura yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Murathan Coşkuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiklerini anımsattı.
Oyuncularının kupada önemli başarı elde ettiğini belirten Coşkuner, bunun mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.
Coşkuner, dördüncü turda da iddialı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çok mutluyuz. TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u elemeyi başardık. İlimizin takımı olması bakımından içimiz biraz buruk. Sonuçta futbol. Bu sportif bir faaliyet. Biz seyircimiz önünde kazandık ve mutluyuz. Artık önümüze bakıyoruz. Şimdi hedefimiz dördüncü tur. Rakibimiz kim olursa olsun çekincemiz yok. Geride kalan üç turda bu çocuklar nereleri başarabileceklerini gösterdiler."
BAL 4. Grup'ta yer alan Görelespor, Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda Merzifonspor'u 1-0, ikinci turunda da Yomraspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Giresunspor, Spor

Kaynak: AA

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