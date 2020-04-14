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Bal ihracatı kazandırıyor

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-mart döneminde 286 bin 832 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi.

14.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:32
Bal ihracatı kazandırıyor
Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-mart döneminde 286 bin 832 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeden yılın ilk çeyreğinde 52 ton bal ihraç edildiğini söyledi.
Bu satış karşılığında 286 bin 832 dolar gelir elde edildiğini belirten Gürdoğan, bölge balına en fazla Almanya 'nın ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Gürdoğan, şöyle devam etti:
"Almanya'ya bu dönemde 114 bin 962 dolarlık bal ihraç edildi. Bu ülkeyi 104 bin 941 dolarla Suudi Arabistan, 36 bin 256 dolarla Avusturya, 19 bin 153 dolarla Katar ve 11 bin 520 dolarla Bahreyn takip etti. Bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde bal ihracatı yapmadığımız Avusturya ve Bahrey'ne de ihracat yapmış olduk."
Bölgenin zengin florası nedeniyle bal çeşitliliğinin fazla olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda da kestane balımızın coğrafi işaret tescili yapılmış ve tescilli markası ön plana çıkarılarak, sağlık açısından önemine de vurgu yapılarak uluslararası pazarlara sunulması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması gerekiyor. Bunun yanında bakanlığın hızlı bir şekilde Karadeniz Bölgesi'nde yok olmaya başlayan kestane ağaçlarına yönelik çalışma yapmasıyla Doğu Karadeniz'de bal ormanlarının oluşturulması ve bal bitkisi türlerinin meralarda ekiminin yapılması önem arz ediyor."
Dünya genelinde tüketicilerin doğal ve sağlıklı ürünlere yöneldiğine işaret eden Gürdoğan, "Önümüzdeki dönemde bal tüketiminin daha da artacağına inanıyoruz. O nedenle de üreticilerimiz bu talebe karşı hazırlıklı olmalı. Sadece bal değil bal yanında polen, propolis, arı sütü gibi arıcılık ürünlerinin de markalı hale getirilip ihraç edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Almanya, Ekonomi
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